Una tragedia ha sconvolto la comunità di Palau nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle 14, un incendio è divampato all’interno di un appartamento nella frazione di Barrabisa, in via Giuseppe Dessì. Per Giorgio Menna, 38enne e unico adulto presente nell’abitazione al momento del rogo, non c’è stato nulla da fare.

Le fiamme hanno richiesto l’intervento di due squadre dei Vigili del fuoco, arrivate dai distaccamenti di Arzachena e Santa Teresa Gallura, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’intero stabile.

Presenti in casa anche i suoi due figli, di 9 e 12 anni, riusciti a uscire autonomamente dall’abitazione prima che la situazione precipitasse. I due minori sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti. Secondo quanto appreso, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e gli uomini del Corpo Forestale, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

Profondo il cordoglio espresso dal parroco di Palau, don Paolo Pala, che ha invitato la comunità a stringersi attorno alla famiglia con rispetto e discrezione.

"È accaduta una disgrazia che poteva trasformarsi in un’immane tragedia. Siamo tutti vicini alla famiglia Menna Scampuddu, in questo momento di dolore grande. Circondiamo di rispetto e discrezione le persone e la vicenda. I bambini stanno bene. Il Signore accolga l’anima di Giorgio nella Sua pace".

Il sacerdote ha ricordato come la comunità stesse ancora vivendo con sollievo il lieto esito di altri recenti episodi che avevano tenuto il paese con il fiato sospeso.

"Palau vive un momento di prova. Abbiamo gioito per il positivo decorso del piccolo Lorenzo, sano e salvo dopo un brutto incidente domestico. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo per l’incolumità di Antonio, Pierina e Luciano, nonostante i danni alla casa subiti pochi giorni fa. Oggi viviamo un momento di sgomento e dolore familiare e comunitario. Preghiamo per il nostro paese".