Il fuoco non smette di flagellare la Sardegna: dopo i numerosi interventi che nella giornata di ieri hanno interessato i territori di Carbonia, Goni e Tortolì, anche oggi, domenica 5 luglio 2026, l’Isola è costretta a fare i conti con un nuovo incendio.

Le fiamme sono divampate nelle campagne del Comune di Serramanna, in località Pranu S. Luxeria, dove è intervenuto un imponente intervento di spegnimento coordinato dal Corpo Forestale.

Inizialmente è stato richiesto l’impiego di un elicottero decollato dalla base operativa di Iglesias, mentre sul posto il coordinamento delle operazioni è affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sanluri.

Con il peggiorare della situazione, il dispositivo è stato ulteriormente potenziato: il Corpo Forestale ha infatti disposto l’invio di un secondo elicottero dalla base di Villasalto. A terra hanno operato, oltre al personale della Stazione Forestale di Sanluri, anche una squadra dell’Agenzia Forestas, i Vigili del Fuoco, i volontari di Assemini e i barracelli di Serramanna.

Con le alte temperature e le condizioni meteo che continuano a favorire l’innesco e la propagazione dei roghi in diverse aree della Sardegna, l'allerta continua a restare alta su tutto il territorio.

Un altro incendio è divampato nel Comune di Serdiana, precisamnete nella zona agricola di "Sedda su Zippiri", dove il Corpo Forestale è intervenuto, supportato da un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, e coordinato sul campo dal D.O.S. della Stazione Forestale di SINNAI. Diverse squadre sono mobilitate per spegnere le fiamme, tra cui una squadra di Forestas Sinnai e varie squadre di volontari provenienti da Sinnai.

In aggiunta, il Corpo Forestale ha dispiegato ulteriori mezzi aerei dalla base di Pula, incluso l'elicottero SuperPuma proveniente dalla base di Fenosu.