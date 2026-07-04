È allarme a Sassari per la scomparsa di Eustachio Carboni.

Il giovane è scomparso da questa notte. Risulta irreperibile dalle ore 3, "Il suo telefono – spiegano gli amici – è scarico e da allora non abbiamo più sue notizie".

L’ultima posizione rilevata dallo smartphone è alle ore 2:33 in Via Caniga, a Sassari, nelle vicinanze del Tribunale per i Minoreni. "Potrebbe trovarsi in stato confusionale o di agitazione", spiega chi lo conosce bene. "È possibile che abbia cercato un luogo riparato e che si sia addormentato all’ombra, in cerca di un rifugio".

Il giovane avrebbe con sé uno zainetto e potrebbe vagare a petto nudo, ha i dread nella parte inferiore della nuca e tatuaggi sul petto (la faccia di un Mamuthone) e su entrambe le braccia.

"Se pensate di averlo visto o lo vedete – si legge nell'appello diffuso da familiari e amici –, vi chiediamo di contattarci immediatamente al +39 327 9684601 e, se possibile, di inviarci la posizione esatta in cui si trova. Ogni segnalazione può fare la differenza. Vi chiediamo di condividere questo post il più possibile".