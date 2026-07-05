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Un controllo di routine si è trasformato in un arresto nella notte di due giorni fa a Quartu Sant’Elena, dove la Polizia di Stato ha fermato un 20enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dagli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, che hanno deciso di fermare il giovane mentre percorreva in monopattino la centralissima piazza IV Novembre.
Durante il controllo, come riferito dagli agenti, che conoscevano già il ragazzo per precedenti di polizia, hanno trovato in suo possesso oltre 50 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, un bilancino di precisione e una somma di denaro in contanti composta da banconote di piccolo taglio, ritenuta compatibile con un’attività di spaccio.
La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane ha permesso di sequestrare, sempre come spiegato dalla Polizia, due coltelli, un altro bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.
Accompagnato negli uffici del Commissariato, il 20enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Ieri mattina il Giudice per le indagini preliminari, al termine dell’udienza di convalida, ha convalidato l’arresto, senza però disporre l’applicazione di misure cautelari nei confronti del giovane.