Con l’estate ormai nel pieno e il costante aumento delle presenze turistiche nelle principali località della Gallura, il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia ha rafforzato il dispositivo di prevenzione e controllo del territorio. Da alcuni giorni sono infatti operativi i militari dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, che affiancheranno i colleghi delle Stazioni territoriali per tutta la stagione estiva.

L’impiego del contingente interesserà in particolare Porto Cervo, Porto Rotondo e San Pantaleo, centri che nei mesi estivi registrano un forte incremento di residenti temporanei e visitatori. L’obiettivo è garantire una presenza ancora più capillare nei luoghi maggiormente frequentati, rafforzando le attività di vigilanza e prevenzione.

Il personale dell’8° Reggimento, specificamente addestrato per le attività di controllo del territorio, prevenzione e pronto intervento, contribuirà a implementare il dispositivo già predisposto dall’Arma. I militari saranno presenti nelle piazze, nelle aree pedonali, lungo le vie dello shopping e nei principali punti di aggregazione turistica, assicurando una vigilanza costante.

Oltre all’attività di controllo, i Carabinieri rappresentano anche un punto di riferimento per cittadini e turisti. Durante i servizi, infatti, non sono rari i momenti di dialogo con i visitatori, che si rivolgono ai militari per chiedere informazioni o semplicemente per un saluto. Un rapporto di prossimità che contribuisce a rafforzare il senso di sicurezza e la fiducia nella presenza delle istituzioni.

Il dispositivo sarà modulato per tutta l’estate in base ai flussi turistici e agli eventi in programma, con l’obiettivo di garantire un’efficace cornice di sicurezza nelle località della Gallura maggiormente interessate dall’afflusso di residenti e visitatori.