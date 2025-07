Una presenza che non è passata inosservata: Conor McGregor, celebre star delle arti marziali miste ed ex campione UFC nei pesi leggeri e piuma, è stato avvistato nel pomeriggio di domenica 20 luglio all’Aquadream di Baja Sardinia.

Il lottatore irlandese ha trascorso alcune ore nel noto parco acquatico insieme alla compagna, ai figli e a parte dell’equipaggio dello yacht su cui soggiorna, come conferma uno scatto pubblicato sui social da lui stesso. Tra scivoli, piscine e giochi d’acqua, McGregor si è concesso momenti di relax e divertimento, attirando l’attenzione dei tanti presenti. In molti, riconoscendolo, non hanno perso l’occasione per un selfie.

Proprio la scorsa settimana l’Aquadream era rimasto chiuso per lutto dopo la tragedia avvenuta alle porte di Arzachena nella quale avevano perso la vita due giovani lavoratori del parco acquatico di 19 e 20 anni, Sami Aiy Oufkir e Fares Hossameldin Abdelgelil.