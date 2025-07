Valentina Greco, la donna originaria di Cagliari scomparsa in Tunisia per 10 giorni e ritrovata sabato nel suo appartamento a Tunisi, potrebbe essere sentita oggi dalle autorità tunisine.

Il fratello della donna, Alessio, magazziniere di 44 anni, in passato anche tatuatore molto conosciuto a Cagliari, è volato in Tunisia per sincerarsi delle condizioni della sorella. Ieri un messaggio sui social: "Vale è stata ritrovata, ora sto andando da lei. Grazie a tutti per le condivisioni della notizia e per i mille messaggi che mi avete mandato!".

Tanti dettagli ancora da chiarire. Ma la famiglia è felicissima: sta per riabbracciare Valentina Greco, la donna cagliaritana di 42 anni residente a Tunisi che non dava notizie di sè dallo scorso 9 luglio. Sabato il ritrovamento in casa da parte della gendarmeria locale e il trasferimento in ospedale. La mamma di Valentina per ora è rimasta a Cagliari. Proprio sabato è riuscita a parlare con Valentina, ma evidentemente con qualche telefono di fortuna. “Valentina è ancora senza telefono, quindi per sentirla aspetto che arrivi il fratello. Per ora nessun aggiornamento” ha spiegato all’Ansa.

La donna si sarebbe sentita male, forse a causa della patologia che preoccupava i familiari, probabilmente il giorno stesso dell'ultimo contatto. Le ricerche da parte degli inquirenti hanno riguardato anche la casa. Ma la donna - secondo il racconto della madre - sarebbe svenuta all'interno di un armadio. E quindi non sarebbe stata trovata da chi la cercava. La madre peró era certa: la soluzione di tutto era in casa. "Anche perché - aveva spiegato - non si sarebbe mai allontanata senza i suoi gatti". E allora ecco una nuova ricerca della gendarmeria, questa volta con il ritrovamento della donna all'interno dell'abitazione. Immediato il trasferimento in ospedale, a Tunisi. Primi controlli, ma stato di salute abbastanza buono. Tanto che la donna ha potuto trattenersi a lungo al telefono con la madre per rassicurarla.

LE PAROLE AL CORRIERE

“L’ho sentita sul cellulare del console perché quello di mia figlia è guasto, non sparito come ho letto da qualche parte. Lei è più tranquilla di sabato, ma è disidratata per cui i medici hanno deciso di trattenerla per reidratarla. Mi ha detto che non vede l’ora di tornare a Cagliari per conoscere il nipotino”, queste invece le parole della madre di Valentina Greco al Corriere della Sera.

LA VERSIONE DI VALENTINA

“Mamma, non so che è successo, mi sono sentita male mentre pulivo l’armadio. Poi mi sono ripresa e sono svenuta di nuovo. È andata avanti così cinque-sei volte”. Così Valentina Greco avrebbe detto alla madre, sempre secondo quanto riportato dal Corriere.