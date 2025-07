Durante la stagione estiva, il fenomeno dell'abbandono degli animali raggiunge il suo punto più critico, e nonostante la Legge n.189 del 2004 preveda sanzioni severe per chi commette questo reato, purtroppo, il numero di animali abbandonati rimane elevato.

L'abbandono degli animali, come spiega la ASL n. 3 di Nuoro, rappresenta un grave problema culturale che segna il triste destino di creature inizialmente accudite con entusiasmo o per fare felici i bambini. Gli animali domestici, una volta abbandonati in luoghi sconosciuti, rischiano infatti di diventare vittime di incidenti o causare pericoli per le persone.

Per contrastare il fenomeno del randagismo, il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’ASL n. 3 di Nuoro offre un servizio di identificazione tramite microchip, attivo ogni lunedì dalle 09:00 alle 13:00 presso le sedi di Distretto (Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono), completamente gratuito.

Le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato interessate a organizzare giornate di microchippatura possono inviare le loro richieste all'indirizzo email apposito: anagrafecanina@aslnuoro.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3668123869.