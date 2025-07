È stato arrestato per la terza volta in cinque giorni un uomo di 47 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso ancora una volta fuori casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

L’ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa, quando il dispositivo elettronico di controllo ha segnalato una manomissione. La centrale operativa dei carabinieri ha subito inviato una pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, che ha trovato l’uomo all’esterno della sua abitazione. Il braccialetto elettronico era stato rimosso dal supporto in gomma, rendendolo inutilizzabile.

Non è la prima volta che accade. L’uomo era già stato arrestato il 16 luglio, quando era stato trovato lontano da casa con il braccialetto tagliato, e di nuovo il 19 luglio, dopo un’altra manomissione del dispositivo rilevata dai carabinieri della Stazione di Pirri. In entrambi i casi, dopo l’udienza di convalida per direttissima, era stato riaccompagnato ai domiciliari.

Anche stavolta l’uomo è stato fermato e portato negli uffici per le procedure di rito e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di un ulteriore giudizio con rito direttissimo.