Saranno pubblicate il 12 gennaio 2026 le graduatorie nazionali per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, sulla base del punteggio ottenuto al termine degli esami del semestre aperto.

Il decreto firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini “completa la fase attuativa della riforma di Medicina”, che prevede l’accesso libero a un semestre introduttivo. I voti conseguiti nei tre esami – espressi in trentesimi e con possibilità di lode – formeranno la graduatoria nazionale, sommati secondo un sistema di punteggio (+1 risposta corretta, -0,25 errata, 0 omessa).

Dal 13 gennaio 2026 gli studenti potranno immatricolarsi, in base alla graduatoria e alle preferenze espresse, nella prima sede utile. L’immatricolazione dovrà avvenire entro il 16 gennaio, pena la decadenza, ma resterà possibile iscriversi a uno dei corsi affini indicati al momento dell’iscrizione al semestre.

Dal 21 al 23 gennaio sarà possibile indicare nuove preferenze per sedi con posti residui.

Stesse scadenze per i candidati non UE residenti all’estero, mentre dal 3 al 6 febbraio potranno immatricolarsi, anche in sovrannumero, gli studenti non collocati in graduatoria.

Dal 12 al 16 febbraio si aprirà una nuova finestra per ulteriori scelte; l'immatricolazione andrà completata dal 17 al 20 febbraio.