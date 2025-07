È stata ritrovata in Tunisia Valentina Greco, la cittadina italiana di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. A renderlo noto è la Farnesina: "L'ambasciata d'Italia a Tunisi, grazie alla eccellente collaborazione con le autorità tunisine, è riuscita a ritrovare Valentina Greco."

Secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri, "sono in corso verifiche mediche, ma le apparenti condizioni della connazionale non desterebbero al momento particolari preoccupazioni."

La notizia è stata subito comunicata alla famiglia: "La famiglia è stata avvertita e ogni ulteriore informazione verrà offerta dalla famiglia stessa."

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto esprimere la sua vicinanza con un gesto diretto, "facendo una telefonata di cortesia alla madre della connazionale per informarla."

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa né sul ritrovamento.

Valentina Greco, 42enne di Cagliari, non dava più notizie dalla sera del 9 luglio, quando aveva parlato al telefono con la madre. Raggiunto dall’ANSA, il fratello Alessio ha preferito non commentare la vicenda: "Vogliamo capire bene cosa sia successo, quindi no comment."