Paura nella notte in un cantiere nautico a Olbia. L’allarme è scattato intorno alle 2 in via Madagascar, quando è scoppiato un incendio che ha coinvolto un catamarano di circa 25 metri, rimessato all’esterno di un capannone.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Olbia e Arzachena, con il supporto di un mezzo aeroportuale dotato di cisterna ad alta capacità. I soccorritori hanno lavorato per ore per domare le fiamme e impedire che l’incendio si estendesse alle imbarcazioni vicine.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni al catamarano sono ingenti. Presente sul posto anche il funzionario di guardia, in stretto contatto con il comandante provinciale di Sassari, Antonio Giordano. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Olbia.