Per rispondere al picco della domanda estiva, a partire dal 21 luglio, Aeroitalia attiverà due nuovi collegamenti giornalieri in continuità territoriale. Lo ha annunciato la stessa compagnia.

Si tratta del Cagliari-Milano Linate in partenza alle 11, con rientro da Milano alle 13:10, e l'Olbia-Milano Linate in partenza alle 11:30, con rientro da Milano alle 13:30.

Il vettore, in una nota, fa sapere che a giugno ha trasportato 210.282 passeggeri, con un incremento di 26.515 unità rispetto allo stesso periodo del 2024 sulle rotte in continuità territoriale, raggiungendo un indice di riempimento medio del 78%, in crescita di 5 punti su base annua.

"In particolare, la rotta Cagliari-Roma ha visto un'offerta di 102.001 posti, con un aumento del 18% rispetto al 2024, accompagnato da un significativo incremento del tasso di riempimento di 13 punti e 22.342 passeggeri in più trasportati rispetto all'anno precedente, quando la tratta era gestita da un altro vettore - spiega la compagnia - Ottimi risultati anche per la Cagliari-Milano Linate, che ha raggiunto un load factor del 91 per cento, in crescita di 15 punti rispetto al 2024, e 2.020 passeggeri in più trasportati. Nel solo mese di giugno, Aeroitalia ha movimentato 7.009 passeggeri al giorno sulle rotte operate da e per Cagliari e Olbia".

Le previsioni per i mesi estivi confermano il trend positivo: "a luglio si contano 275.083 posti a disposizione (+7,3, pari a +18.610 rispetto a luglio 2024), ad agosto, l'offerta salirà a 295.280 posti (+6,3%, pari a +17.544 rispetto ad agosto 2024)".

Recentemente il vettore ha sottoscritto anche degli accordi con Delta Air Lines, Air France e Klm per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio verso oltre 600 destinazioni del mondo.