Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver candidato il presidente americano Donald Trump al Nobel per la pace. Lo ha annunciato durante l’incontro tenutosi alla Casa Bianca.

Netanyahu ha consegnato a Trump una lettera da lui inviata al comitato per il premio. "Mentre parliamo sta forgiando la pace in un Paese, in una regione dopo l'altra. Quindi voglio presentarle la lettera che ho inviato al comitato per il Premio Nobel. La candido per il premio per la pace, cosa più che meritata", ha detto il premier israeliano rivolgendosi a Trump durante la cena, come testimoniato anche da un video diffuso dalla Casa Bianca.

Il presidente americano ha affermato di ritenere che i colloqui per porre fine alla guerra a Gaza stiano "andando molto bene", oltre a esprimere fiducia nella volontà di Hamas di porre fine al conflitto durato 21 mesi. "Vogliono incontrarsi e vogliono raggiungere il cessate il fuoco", ha dichiarato Trump rispondendo ai giornalisti.