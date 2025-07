Tragico incidente questa mattina a Porto Cervo: una giovane di 25 anni, residente in un paesino della Gallura, è stata investita e uccisa da un suv Bmw mentre era a piedi.

Secondo i rilievi eseguiti dai carabinieri della Stazione di Porto Cervo, l'auto con a bordo una famiglia di turisti tedeschi, si è fermata sulle strisce all'inizio di via Aga Khan (ex via Porto Vecchio) per far attraversare dei pedoni. Nell' istante in cui il potente Bmw ha spuntato per ripartire, la ragazza ha attraversato anche lei la strada ed è stata colpita dal suv, sbattendo la testa a terra.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e i medici per circa venti minuti hanno cercato di rianimare la 25enne, che però non ce l'ha fatta: troppo grave il trauma subito alla testa. La donna che era al volante del Bmw è stata sottoposta all'alcol test che ha dato esito negativo. L'auto è stata messa sotto sequestro, a disposizione degli inquirenti.

