Tragico incidente questa mattina all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), dove un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio.

Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e stabilirne le cause ma, secondo quanto accertato finora, l’uomo non sarebbe né un dipendente dello scalo né un passeggero bensì una persona entrata di proposito sulla pista con l’intenzione - pare - di togliersi la vita.

L’uomo sarebbe stato inseguito dalla polizia, che non è però riuscita a fermarlo, mentre si dirigeva di corsa verso il velivolo già in movimento.