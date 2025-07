Grave incidente sul lavoro, questa mattina, in una azienda nella zona artigianale di Samatzai, nel sud Sardegna. Un operaio di 35 anni stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere rimasto schiacciato da un muletto.

L'uomo, intorno alle 7,30, stava lavorando in un capannone, quando il mezzo sul quale era si è ribaltato, schiacciandolo. L'operaio è stato subito soccorso dai colleghi. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato il ferito, affidandolo alle cure dei medici del 118 arrivati a Samatzai con ambulanza e l'elisoccorso.

Il ferito è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e gli specialisti dello Spresal che si stanno occupando di ricostruire l'episodio.