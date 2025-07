Decine e decine di accorati e disperati appelli ma di Giacomo Solinas nessuna traccia. Il 40enne è scomparso nel nulla l’8 luglio 2023 da Gonnesa, nel Sud Sardegna. Aveva detto di essere diretto in Costa Smeralda per motivi di lavoro ma lì non è mai arrivato.

Tra messaggi struggenti e appelli disperati pubblicati sui social, la madre Maria Lidia Pistis non ha mai abbandonato la speranza di rivederlo. Anche nei mesi scorsi ha chiesto aiuto. “Ci rivolgiamo alla persona che ha contattato Giacomo poco prima di spegnere il cellulare – queste le parole della donna rilanciate dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV – È col cuore in mano che chiediamo di fornirci delle informazioni che ci aiutino a capire come e dove si è allontanato Giacomo. Può farlo in forma anonima. Confidiamo sulla sensibilità delle persone affinché non intercedano, per puro divertimento inviando lettere fake”.

Già, perché in questi mesi sono state numerose anche le segnalazioni, tutte rivelatasi infondate. Nel frattempo Maria Lidia continua a cercare, a scrivere e a condividere anche sui social le foto di Giacomo, con la speranza che qualcuno riconosca quel volto, quello sguardo, quel sorriso.