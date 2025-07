È stato sorpreso a rovistare all’interno di un’auto dal proprietario ed è stato arrestato dalla Polizia. È successo nei giorni scorsi in viale Trieste, a Cagliari.

È stato il proprietario dell’auto a bloccare il ladro, un 28enne marocchino, e chiamare il 112. Una volta perquisito dagli agenti, il giovane è stato trovato in possesso dello smartphone della vittima.

Secondo quanto riferito dal proprietario dell’auto, il 28enne avrebbe approfittato del suo temporaneo allontanamento dal veicolo per effettuare il pagamento del parcheggio alla colonnina del parchimetro. Ma il 28enne è stato beccato in flagrante dall’uomo, che l’ha bloccato in attesa dell’arrivo della Polizia.

Il 28enne è stato quindi accompagnato in Questura con l’accusa di furto aggravato. Dopo l’udienza, il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.