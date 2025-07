Si terranno domani, mercoledì 9 luglio, alle 16 nella parrocchia di Santa Maria Maggiore a Orune i funerali di Luigi Contena, il 32enne ucciso il 4 luglio nelle campagne tra Orune, Benetutti e Nuoro, in località Su Cussolu.

La salma del giovane è stata restituita ai familiari dopo l’autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis e che si è conclusa ieri a tarda sera all'ospedale Brotzu di Cagliari. Contena sarebbe stato freddato con almeno due colpi a distanza di una trentina di metri esplosi con un fucile: uno lo ha colpito alla testa, l'altro al torace.

Nel frattempo i carabinieri del Ris hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell'area dell'agguato, dove la famiglia Contena ha un terreno, per cercare tracce sull'erba antistante al cancello d'ingresso dove è stata freddata la vittima e tra gli alberi dove potrebbe essersi nascosto il killer in attesa dell'arrivo di Luigi Contena.

Intanto prosegue il lavoro della Procura e degli investigatori che stanno scavando su un altro fatto di sangue avvenuto in paese. Si tratta dell'omicidio di Luca Goddi, ammazzato davanti ad un bar di Orune nell'agosto di due anni fa. Per quel delitto era finito pochi mesi fa in carcere il padre della vittima dell'agguato, Pietro Contena. Denunciate dai carabinieri anche altre 3 persone per favoreggiamento.