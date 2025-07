Un 48enne è stato arrestato a Carbonia per spaccio di cocaina. La sua casa è stata perquisita dagli agenti dei commissariati di Carbonia e Iglesias che hanno trovato diversi involucri contenenti cocaina, tre bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento, oltre a 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dello spaccio.

Al termine delle formalità di rito l’uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato posto ai domiciliari.