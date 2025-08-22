Un neonato di appena 12 giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito d'urgenza da Cagliari a Milano a bordo di un Gulfstream G-650A del 31mo Stormo dell'Aeronautica di base a Ciampino.

Il volo sanitario è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari. L'aeromobile ha raggiunto l'aeroporto militare di Milano-Linate, dove il piccolo paziente è stato affidato al personale sanitario per il successivo ricovero presso l'ospedale di San Donato Milanese, centro specializzato per l'assistenza necessaria.

Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, e assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze.