Si aggrava la posizione del 54enne di Siliqua già indagato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni dell’ex coniuge. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Cagliari, dopo aver documentato ripetute violazioni delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari.

L’uomo si trovava ai domiciliari dal 19 settembre scorso, a seguito della denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Iglesias dalla moglie dell’epoca. Nel suo racconto, la donna aveva ricostruito circa tre anni di vessazioni, minacce e comportamenti persecutori, sfociati – secondo quanto riferito – in un grave episodio di violenza sessuale avvenuto nel giugno 2024. Gli elementi raccolti dai Carabinieri avevano portato la magistratura a disporre la misura cautelare.

Gli accertamenti successivi hanno però evidenziato che il 54enne non rispettava le regole imposte dal regime dei domiciliari. Proprio la reiterazione delle violazioni, rilevate nel corso dei controlli periodici dei militari di Siliqua, ha convinto l’Autorità Giudiziaria della necessità di un aggravamento: dalla misura domestica al carcere.

L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione, accompagnato in caserma per le formalità e infine trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.