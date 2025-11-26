Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:35, i Carabinieri della Radiomobile di Villacidro e della locale Stazione sono intervenuti lungo la Strada Statale 196, tra Gonnosfanadiga e Guspini, all’altezza dello svincolo per Arbus, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli.

Secondo le prime ricostruzioni, una Ape Piaggio, guidata da un 55enne di Arbus con a bordo un passeggero 58enne dello stesso comune, si è scontrata con una Peugeot 2008 condotta da un 70enne di Guspini, sul quale viaggiava una donna di 68 anni, convivente del conducente. L’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato gravi ferite a tutti gli occupanti.

I sanitari del 118 sono intervenuti con più ambulanze. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di San Gavino Monreale, ad eccezione del passeggero dell’Ape, trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari per approfondimenti. Nonostante la gravità iniziale, nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico fino al ripristino della normale viabilità. L’intervento si inserisce nella consueta attività di prevenzione e controllo dell’Arma sulle principali arterie della provincia, mirata a garantire sicurezza e pronto supporto alla comunità.