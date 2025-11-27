Dalla mattinata di ieri e per diverse ore i Vigili del fuoco sono stati impegnati in un intervento complesso nell’area impervia della frazione di Barrancu Mannu, a Santadi, nei pressi del sito archeologico della Tomba dei Giganti. Un cane e una capra erano rimasti bloccati a circa 520 metri di altitudine, impossibilitati a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenute due squadre: quella del distaccamento di Carbonia e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale del Comando provinciale di Cagliari. Grazie alle tecniche e alle attrezzature specialistiche del personale SAF, gli animali sono stati raggiunti, recuperati e infine riconsegnati al proprietario, entrambi in buone condizioni.

L’operazione, resa particolarmente complessa dall’orografia del territorio e dalla difficoltà di accesso anche con mezzi fuoristrada, si è protratta per diverse ore ed è stata completata nel primo pomeriggio.