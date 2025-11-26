Una forte esplosione ha danneggiato un’abitazione in via Sanna a Cagliari, senza provocare feriti tra i residenti. L’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari e dei Vigili del Fuoco ha permesso di accertare che, intorno alle 19:30, ignoti avrebbero fatto esplodere quello che potrebbe essere stato un ordigno artigianale nei pressi dell’ingresso di un appartamento situato al piano rialzato di un condominio.

La deflagrazione ha causato danni agli infissi e ad altre parti dell’edificio, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le verifiche sul posto, mentre gli artificieri del Nucleo Investigativo proseguono con accertamenti tecnici per chiarire la natura dell’ordigno utilizzato e raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.