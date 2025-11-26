La Procura di Sassari ha iscritto una persona nel registro degli indagati per la morte di Gioele Putzu, il bambino di nove anni di Olbia rimasto ucciso il 14 settembre 2024 nel campo sportivo Meledina di Ozieri. L’ipotesi è omicidio colposo. L’indagato non sarebbe un dipendente del Comune, proprietario dell’impianto, ma sarebbe legato alla società sportiva che ne curava la gestione. La famiglia del piccolo è difesa dagli avvocati Sergio Milia e Giampaolo Murrighile.

Il dramma risale al tardo pomeriggio: poco dopo le 18, Gioele era entrato nell’area di gioco insieme ad altri due bambini. Una delle porte mobili da calcetto, quelle leggere utilizzate per allenamenti e partite dei più piccoli, era improvvisamente caduta addosso al bimbo, travolgendolo. Nonostante il tentativo disperato dei sanitari del 118, che hanno provato per oltre un’ora a rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. L’autopsia ha attribuito il decesso a lesioni cardiache dovute a un forte trauma.