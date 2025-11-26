La Guardia di Finanza di Arbatax ha consegnato oggi 600 capi di abbigliamento alla Caritas Diocesana di Lanusei. Si tratta di articoli sequestrati nei mesi estivi durante le attività di controllo sul territorio, in particolare lungo il litorale ogliastrino, perché venduti in modo non conforme alla normativa sul commercio ambulante. I beni, di buona qualità e non contraffatti, rispettano comunque gli standard di sicurezza per il consumatore e ora saranno distribuiti alle persone in difficoltà.

Il materiale è stato trasferito dai finanzieri, insieme al comandante della Compagnia di Arbatax, tenente Leonardo Di Blasi, presso la sede della Caritas a Tortolì, in via Monsignor Virgilio.

Il presidente della Caritas Diocesana ha espresso gratitudine per il gesto, sottolineando «la sensibilità e vicinanza dimostrata dalle Fiamme Gialle nuoresi alla Comunità, specie ai più bisognosi», e augurandosi che simili iniziative possano ripetersi, riconoscendo «la forte vocazione sociale del Corpo e l’elevato senso civico e morale dei finanzieri».