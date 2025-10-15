Disagi in vista per la giornata di venerdì 17 ottobre, a causa dello sciopero nazionale del settore dell’igiene ambientale indetto da alcune sigle sindacali. L’astensione dal lavoro potrebbe comportare interruzioni nel servizio di raccolta dei rifiuti e nello spazzamento delle strade, sia durante il giorno che nelle ore notturne.

Potrebbe inoltre non essere assicurata l'apertura dell'ecocentro in viale Sant'Elia, dell'isola ecologica in via Newton e delle due isole ecologiche di piazza Puglia e via Pisano. Anche il Centro Informazioni in viale Ciusa 133 potrebbe non garantire i servizi all'utenza sia in presenza che telefonici o via mail. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali quali la raccolta e il trasporto dei rifiuti dalle scuole, dagli ospedali e dalle case di cura, dalle caserme e dai mercati.

"Sarà cura del gestore del servizio arrecare il minor disagio possibile", ma l'amministrazione "invita cittadine e cittadini alla massima collaborazione: i rifiuti potranno essere esposti secondo il consueto calendario di raccolta, con la cura di riportarli all'interno della propria utenza qualora gli stessi non dovessero essere ritirati. Le attività riprenderanno regolarmente già dalle prime ore di sabato 18 ottobre".