È “Medio” il livello di rischio per pericolo di incendio previsto per domani, domenica 4 ottobre 2026, nella zona di Cagliari. La classificazione è contenuta nel nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale, che indica una pericolosità caratterizzata dal colore “Giallo”.

Secondo quanto riportato, le condizioni previste sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra, eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei della Regione.

L'indicazione arriva mentre anche nella giornata di oggi, sabato 3 ottobre, diversi interventi antincendio hanno impegnato il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco in varie aree della Sardegna.

Sono tre, in particolare, i roghi segnalati nel corso del pomeriggio.

A Macomer, in località N.ghe Pischinarza, è intervenuto un elicottero leggero proveniente dalla base di Bosa, con le operazioni di spegnimento aereo coordinate dal D.O.S. della Stazione forestale di Macomer.

Un secondo incendio ha interessato le campagne di Capoterra, in località Guardia Longa, dove il Corpo Forestale è intervenuto con un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Villasalto. Il coordinamento delle attività aeree è stato affidato al D.O.S. della Stazione forestale di Uta.

Il terzo rogo è stato segnalato nel territorio di Bonorva, in località Sambinzos. Anche in questo caso è intervenuto un elicottero leggero della base operativa di Bosa, con le operazioni di spegnimento aeree coordinate dal D.O.S. della Stazione forestale di Bonorva.

Nei tre territori, le operazioni a terra per contenere gli incendi e procedere allo spegnimento delle fiamme sono state svolte e coordinate dai Vigili del Fuoco.

Per la giornata di domani, dunque, l'attenzione resta alta soprattutto nell'area di Cagliari, dove la Protezione Civile ha previsto il livello “Medio”, con codice di pericolosità “Giallo”.