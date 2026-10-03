Quasi 20 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un intervento sulle infrastrutture idriche di Sassari. Considerando anche il cofinanziamento e le ulteriori risorse previste, il valore complessivo dell'investimento supera i 25 milioni di euro.

L'intervento è promosso da Abbanoa, gestore unico del Servizio idrico integrato della Sardegna, società a capitale interamente pubblico partecipata dalla Regione e da 342 Comuni dell'Isola.

Il finanziamento si inserisce nel sistema regionale unitario di gestione del servizio idrico, che comprende acquedotti, fognature e depurazione sull'intero territorio regionale. L'obiettivo dell'intervento è rafforzare le infrastrutture idriche dell'area di Sassari, intervenendo su una rete strategica per l'approvvigionamento e la gestione della risorsa.

In una nota, il vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha rimarcato "l'importanza del traguardo raggiunto in tempi particolarmente rapidi e delle nuove risorse destinate a una Regione nella quale sicurezza dell'approvvigionamento, riduzione delle dispersioni e affidabilità delle reti rappresentano temi strategici. Le risorse rientrano nel Fondo idrico Pnrr, la cui intera dotazione è stata assegnata dal Mit insieme a Invitalia, soggetto gestore del Fondo, in meno di quattro mesi".