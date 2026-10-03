La Sardegna ancora flagellata dagli incendi: sono tre i roghi che stanno impegnando durante il pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre 2026, il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco in diverse zone della Sardegna, con il supporto di elicotteri leggeri.

Il primo intervento riguarda le campagne di Macomer, in località N.ghe Pischinarza. Sul posto è operativo un elicottero leggero proveniente dalla base di Bosa, mentre le operazioni di spegnimento aeree sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Macomer.

Un secondo fronte è stato segnalato nelle campagne di Capoterra, in località Guardia Longa. In questo caso il Corpo Forestale sta intervenendo con un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Villasalto. A coordinare le attività aeree è il D.O.S. della Stazione forestale di Uta.

Il terzo incendio interessa invece il territorio di Bonorva, in località Sambinzos. Anche qui è impegnato un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Bosa, con le operazioni di spegnimento aeree coordinate dal D.O.S. della Stazione forestale di Bonorva.

Nei tre territori, per contenere i roghi e procedere allo spegnimento delle fiamme, le operazioni a terra sono svolte e coordinate dai Vigili del Fuoco.