Notte movimentata nella casa parrocchiale della chiesa di San Pio X nel quartiere di Serra Perdosa a Iglesias, dove un tentato furto si è concluso con l’arresto, da parte dei Carabinieri, di un 31enne, già noto alle forze dell’ordine.

Come riferiscono i militari, erano circa le 4 del mattino quando il parroco è stato svegliato da alcuni rumori sospetti provenienti dall’esterno della propria abitazione. Insospettito, si è accorto che qualcuno era riuscito a introdursi nella casa attraverso una finestra e ha immediatamente dato l’allarme, chiamando il 112.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei militari della Stazione dei Carabinieri di Villamassargia, arrivati tempestivamente sul posto. Una volta entrati nell’immobile, i Carabinieri hanno sorpreso il presunto autore del tentativo di furto ancora all’interno dell’abitazione, riuscendo a bloccarlo.

Il 31enne è stato quindi sottoposto a perquisizione personale. Secondo quanto riferito dai militari, aveva con sé il portafogli appena sottratto al parroco, che è stato recuperato e restituito.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dei fatti.