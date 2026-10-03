All'alba di ieri, venerdì 2 ottobre 2026, i Carabinieri del nucleo investigativo di Sassari hanno arrestato un 26enne, che condannato in via definitiva a 10 anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo e spaccio di droga.

I fatti risalgono agli anni 2021 e 2022, quando il giovane aveva commesso abusi sessuali insieme a un coetaneo su una ragazza della stessa età. Successivamente, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti con l'intento di spacciarle.

La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Sassari e parzialmente modificata in seguito dalla Corte d'appello. L'arresto è avvenuto nella residenza della madre del giovane, dove egli è stato trovato senza opporre resistenza.

Attualmente, si trova detenuto nel carcere di Bancali per scontare la pena.