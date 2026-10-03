Il primo fine settimana di ottobre sarà caratterizzato da temperature al di sopra della norma in tutte le regioni italiane, in un contesto meteorologico stabile che potrebbe subire cambiamenti a metà della prossima settimana, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile dei media presso iLMeteo.it.

"Tra i valori più elevati stimati sul territorio nazionale - afferma Tedici - si segnalano i 30°C di Oristano, i 28°C di Benevento e Firenze, e i 27°C di Roma e Savona, con temperature oltre la norma rilevabili anche su diverse aree della Pianura Padana".

Superiori alla media stagionale, anche le temperature delle acque superficiali del Mar Mediterraneo, con il Tirreno centrale che segna picchi fino a 26°C, circa 4°C al di sopra della norma. Gli altri mari italiani registrano temperature medie intorno ai 24°C.

La maggior parte della penisola godrà in questo weekend di condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, a eccezione di alcune delle zone interne della Sicilia, dove nel pomeriggio potrebbero verificarsi brevi rovesci isolati.

"Le simulazioni per la metà della prossima settimana - prosegue Tedici - indicano un possibile cambio di circolazione: un iniziale afflusso di correnti più fresche nord-orientali, seguito dall'avvicinamento di un cavo d'onda atlantico, potrebbe favorire un graduale incremento dell'instabilità e un generale ridimensionamento dei valori termici.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 3 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte con possibilità di isolate e deboli precipitazioni sul settore meridionale.

Venti: deboli o moderati da Est Sud-Est, brezze pomeridiane sul settore nord-occidentale. Rinforzi sino a forti sulle coste sud-occidentali.

Mari: mossi, localmente molto mossi sul settore sud-occidentale. Poco mossi sul versante orientale.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 4 ottobre

Cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore meridionale con possibili isolati rovesci in mattinata. Addensamenti pomeridiani sui rilievi principali associati a isolati rovesci o temporali con cumulati deboli.

Temperature: minime in lieve aumento sull'Oristanese e stazionarie altrove, massime in leggero calo sul settore sud-orientale e stazionarie altrove.

Venti: deboli o moderati da Est Sud-Est, brezze pomeridiane sul settore nord-occidentale. Rinforzi sino a forti sulle coste sud-occidentali nella prima parte della giornata.

Mari: mossi, localmente molto mossi sul settore meridionale.

Previsioni per la giornata di lunedì 5 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti maggiori sui rilievi associati a possibili isolati rovesci o temporali deboli nel pomeriggio.

Temperature: minime in lieve calo, specie sulle zone centrali e settentrionali; massime prevalentemente stazionarie.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti sud-orientali, brezze sul settore settentrionale.

Mari: generalmente mossi con lieve attenuazione sul settore occidentale dal pomeriggio.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì martedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati deboli. Le temperature minime saranno in lieve aumento martedì e in leggero calo il giorno dopo, mentre le massime tenderanno a diminuire martedì e ad aumentare il giorno seguente. I venti soffieranno deboli a regime di brezza. I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in leggero aumento nella giornata di mercoledì.