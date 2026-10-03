Da oggi, sabato 3 ottobre 2026, è online il concorso straordinario per la selezione di 400 allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, con laurea nelle discipline scientifiche, umanistiche, sanitarie o ambientali.

Questo concorso rappresenta una novità assoluta per l'Istituzione, poiché è il primo dedicato ai laureati, offrendo loro l'opportunità di unirsi alla famiglia dell'Arma dei Carabinieri e mettere le proprie competenze al servizio della comunità.

I vincitori diventeranno Marescialli in ferma volontaria e seguiranno un corso di formazione della durata minima di sei mesi, che includerà aspetti professionali e militari di alto livello per acquisire nuove competenze e raggiungere la piena realizzazione personale.

Gli interessati possono presentare la domanda online entro trenta giorni dall’apertura del concorso sul sito www.carabinieri.it, seguendo le fasi indicate e affrontando le varie prove previste (eventuale prova preliminare, test scritto di italiano o tedesco, test di efficienza fisica, valutazioni psico-fisiche e attitudinali, esame orale e valutazione dei titoli).

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani laureati nelle discipline elencate nella tabella A allegata al bando, che non abbiano superato il 28° anno di età e che godano dei diritti civili e politici.