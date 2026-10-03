Si è tolto la vita in carcere, impiccandosi nella sua cella, il 26enne che domenica scorsa aveva aggredito e ferito tre persone a Reggio Emilia. Il giovane è stato trovato privo di vita ieri sera, poco dopo le 20, all’interno della struttura penitenziaria dove era stato condotto dopo l’arresto.

L’aggressione era avvenuta domenica in un distributore di benzina della città. Secondo quanto ricostruito, il 26enne avrebbe prima colpito una donna con un cacciavite. Poco dopo avrebbe investito con l’auto altre due persone intervenute nel tentativo di fermarlo.

Una violenta sequenza di fatti culminata nell’intervento delle forze dell’ordine, che erano riuscite a rintracciare e arrestare il giovane nel giro di circa un’ora. Le tre persone ferite erano state soccorse e trasportate in ospedale per le cure necessarie.

Il 26enne, secondo le informazioni emerse dopo l’aggressione, risultava seguito dal Centro di salute mentale.