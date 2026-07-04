Ha messo in salvo i suoi due figli gemelli di 8 anni, in difficoltà a causa del mare agitato, ma pochi istanti dopo è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. È la tragedia avvenuta oggi, sabato 4 luglio, a Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita.

Secondo una prima ricostruzione, nonostante le condizioni del mare fossero particolarmente difficili per il forte vento, il 54enne si trovava in spiaggia con i bambini quando questi hanno iniziato a essere trascinati dalla corrente.

L'uomo si è immediatamente tuffato, riuscendo a riportare entrambi a riva. Una volta concluso il salvataggio, però, si è improvvisamente accasciato sulla spiaggia, probabilmente a causa di un malore.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato vano. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la Capitaneria di porto per gli accertamenti del caso.