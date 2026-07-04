PHOTO
Ancora fiamme nel pomeriggio in Sardegna, dove è in corso un intervento del Corpo Forestale per un incendio divampato nelle campagne di Ploaghe, in località Funtana Su Cantaru.
Per supportare le operazioni di spegnimento è stato impiegato un elicottero decollato dalla base operativa di Anela, che sta operando insieme alle squadre impegnate a terra per contenere l'avanzata delle fiamme.
A coordinare l'intervento è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Stazione Forestale di Ploaghe, che dirige le attività finalizzate a circoscrivere il rogo e a limitarne la propagazione.