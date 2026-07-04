Piccola, fragile, indifesa, e intrappolata in un canale d’acqua: la storia della cagnolina Chanel, per sfortuna lieto fine in quanto salvata da alcuni agenti della Polizia di Stato, fa tirare un sospiro di sollievo, ma anche pensare a tanti amici a quattro zampe che d'estate vengono abbandonati senza pietà.

Chanel era scomparsa dalla sua casa a Cuneo e per dieci lunghi giorni i suoi proprietari l’hanno cercata senza sosta e soprattutto senza perdere la speranza. Gli agenti delle Volanti l’hanno ritrovata intrappolata in un canale d’acqua e l’hanno tratta in salvo, restituendola all’affetto della sua famiglia.

Una storia che, per fortuna, non ha nulla a che vedere con l’abbandono. Ma proprio il suo lieto fine richiama l’attenzione su una piaga che ogni estate continua a ripetersi.

Abbandonare un animale non è soltanto un gesto crudele: come tiene a ricordare la Polizia di Stato, è un reato. Significa lasciare un essere vivente indifeso esposto alla fame, alla sete, agli incidenti stradali e a mille altri pericoli.

Con l’arrivo dell’estate e delle partenze, è fondamentale organizzarsi per tempo. Oggi esistono numerose soluzioni per non separarsi dal proprio amico a quattro zampe: portarlo in viaggio, trasportandolo in sicurezza, oppure affidarlo a strutture specializzate o a persone di fiducia che possano prendersene cura durante l’assenza.

Anche i cittadini possono fare la differenza. Se durante un viaggio si nota un cane abbandonato o si assiste a un episodio di abbandono, è importante contattare immediatamente le Forze dell’ordine: Una semplice segnalazione può salvare una vita.

La vicenda di Chanel ci ricorda che ogni animale aspetta solo una cosa: tornare a casa. Facciamo in modo che tutte le storie possano avere un finale felice come il suo.

In occasione della Giornata nazionale contro l’abbandono degli animali, che cade oggi, sabato 4 luglio 2026, l’invito è semplice ma fondamentale: le vacanze si godono ancora di più quando nessuno viene lasciato indietro, soprattutto chi ci regala ogni giorno affetto incondizionato.