Tra passione e professionalità la Leon Cino Das organizzerà a Cagliari la “Luglio Summer Dance”: uno stage rivolto a giovani danzatori e appassionati a partire dai 9 anni.

L’appuntamento offrirà un’importante occasione di formazione grazie alla presenza di insegnanti e artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Leon Cino Das, Bella Rachinskaya, Anbeta Toromani, Erion Kruja, Massimo De Rogatis e Frank Polvere.

Il programma prevede un percorso multidisciplinare che spazia dalla danza classica al repertorio, dalla contemporanea alla moderna, fino alle discipline urban e hip hop.

Ogni docente metterà a disposizione degli allievi la propria esperienza artistica e professionale, contribuendo a un percorso di crescita espressiva e tecnica.

La manifestazione si concluderà l’11 luglio con uno spettacolo finale.

Le iscrizioni sono già aperte e resteranno disponibili fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Leon Cino Dance Art Studios attraverso i canali social ufficiali o la segreteria della scuola.