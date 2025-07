Un controllo amministrativo in un ovile, a Samassi, si è trasformato in un’operazione antidroga. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nelle scorse ore nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione del caporalato nelle campagne del Medio Campidano.

Il blitz è scattato in località Sa Mandara, durante un controllo amministrativo all’interno di un’azienda ovicola di proprietà di un 53enne allevatore del posto. L’attenzione dei militari è stata attirata dal comportamento sospetto di un 57enne pastore, originario di Assemini e domiciliato a Samassi, che ha tentato di fuggire cercando di disfarsi di tre grandi buste di plastica.

Fermato dei carabinieri, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 3 chili e mezzo di marijuana. La perquisizione dell’area circostante ha portato alla scoperta di una piantagione con 185 piante di canapa indica, alte tra 170 e 220 centimetri, coltivate in un frutteto adiacente. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti dal RIS.

I due arrestati sono stati portati nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per oggi al Tribunale di Cagliari.