Le immagini dei roghi che hanno devastato la Sardegna nelle scorse ore sono rimbalzate sul web divenendo virali in tutta Europa e non solo. Alcuni fra i principali organi di stampa del mondo hanno riportato i video delle meravigliose spiagge sarde abbracciate dalle terribili lingue di fuoco.

Gli interventi delle squadre antincendio sono stati 40 nella sola giornata di lunedì 28 luglio, dopo un weekend di passione e paura che ha caratterizzato principalmente il Sud dell'Isola. Le attività incessanti di uomini e mezzi hanno permesso di far fronte solo dopo lunghe ore all'avanzare delle fiamme favorito dalle alte temperature unite ai forti venti che hanno soffiato in questi giorni in Sardegna.

In attesa che la conta dei danni assuma dei contorni più precisi, proseguono le indagini del Corpo Forestale per risalire ai responsabili del rogo che nella giornata di domenica ha devastato il litorale di Villasimius mettendo a rischio centinaia di bagnanti a Punta Molentis, dove molte delle auto parcheggiate a ridosso della spiaggia sono state distrutte dalle fiamme.

DAILY MAIL: "SCENE DRAMMATICHE A VILLASIMIUS"

"L'Europa brucia – scrive il londinese Daily Mail –, i turisti fuggono dall'inferno che incombe sulle spiagge italiane. Scene drammatiche si sono verificate a Villasimius, nella Sardegna meridionale, dove le fiamme si sono abbattute sulla costa, intrappolando decine di bagnanti. Con le strade interrotte, i turisti sono stati tratti in salvo dalle imbarcazioni, mentre molte auto sono state avvolte dalle fiamme. Secondo le autorità, i forti venti ostacolavano le operazioni di soccorso, mentre le persone si affrettavano a salire sulle imbarcazioni".

REUTERS: "DECINE DI BAGNANTI IN FUGA"

"Decine di bagnanti in Sardegna sono stati costretti a fuggire in barca domenica quando un enorme incendio è scoppiato nelle vicinanze, bloccando altre vie di fuga, hanno riferito i vigili del fuoco sull'isola italiana", racconta l'agenzia di stampa Reuters. "Fumo nero si è alzato dalla spiaggia di Villasimius, nel sud dell'isola".

NBC: "TURISTI E RESIDENTI EVACUATI"

Anche il colosso dell'informazione statunitense NBC riprende i video che arrivano dalla Sardegna meridionale: "Turisti e residenti sono stati costretti a evacuare a causa dei forti venti e del caldo estremo che alimentano gli incendi boschivi in tutta la regione del Mediterraneo. Alcune persone si sono rifugiate in mare aperto in barca".

RTL E LA PROVENCE: "LE ACQUE TURCHESI AVVOLTE DAL FUMO"

In Francia sono RTL e La Provence a documentare quanto accaduto nell'Isola: "Le acque turchesi della spiaggia di Punta Molentis sono avvolte da una nuvola di fumo nero. Le immagini dell'incendio che ha devastato Villasimius, nella Sardegna meridionale, il 27 luglio sono scioccanti. I bagnanti che si godevano la spiaggia di Punta Molentis hanno dovuto essere evacuati via mare".

7SUR7: "PANICO PER 200 PERSONE"

Il canale belga 7sur7 riporta: "Domenica scorsa, sulla spiaggia di Villasimius, in Sardegna, è scoppiato il panico. Circa 200 persone, tra cui 12 bambini, hanno dovuto essere evacuate in barca dopo che un incendio boschivo si è propagato verso la costa, rendendo impraticabili le strade dell'entroterra e bruciando numerose auto".

THE STRITES TIMES: "FUMO NERO E BAGNANTI BLOCCATI"

Persino The Strites Times, uno dei più autorevoli quotidiani in lingua inglese dell'Estremo Oriente, con sede a Singapore, riporta le news in arrivo dalla Sardegna. "Decine di bagnanti in Sardegna costretti a fuggire in barca il 27 luglio quando un enorme incendio è scoppiato nelle vicinanze, bloccando altre vie di fuga. Fumo nero ha invaso la spiaggia di Villasimius, dove diverse auto sono state bruciate".