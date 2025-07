Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato, con i soli voti della maggioranza, la variazione di bilancio da circa 27 milioni di euro. La proposta è stata illustrata dal sindaco Massimo Zedda, che ha spiegato come le somme derivino in gran parte da avanzo vincolato non impegnato, da destinare a interventi strategici per la città.

“In questo primo anno di consiliatura – ha dichiarato Zedda – l’amministrazione ha fatto un importante lavoro di rimodulazione del bilancio. Con questa variazione, tante risorse saranno destinate al sociale (20 milioni), tra cui: contributi per la fibromialgia, sostegno agli affitti, azioni di integrazione sociosanitaria, contributi a favore di cittadini emigrati che rientrano in Sardegna, assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, interventi di contrasto alla povertà, sport e terapia per le persone in condizioni di disabilità”.

Tra gli interventi sulle opere pubbliche, Zedda ha citato la “messa in sicurezza dei costoni rocciosi da Sant’Elia a Marina piccola, le misure di riduzione del rischio idrogeologico, la mobilità ciclistica con nuove ciclovie urbane”.

“Tante altre risorse – ha aggiunto – saranno destinate a lavori di riqualificazione del verde pubblico, sicurezza urbana, manutenzione dell’illuminazione e degli immobili ERP, manutenzione del cimitero di Bonaria e della piscina di Terramaini, restauro e valorizzazione del Bastione Saint Remy e di Santa Caterina, oltre a interventi su strade, piazze e marciapiedi”.