È stata inaugurata oggi la nuova TAC di ultima generazione installata all’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili. Si tratta di una tecnologia a 128 strati ad altissima risoluzione, capace di effettuare esami di grande qualità in tempi rapidi e con basse dosi di radiazioni.

“Abbiamo dotato questo ospedale di una TAC ad alta definizione, una tecnologia avanzata dotata di intelligenza artificiale che garantisce diagnosi precise per una vasta gamma di pazienti – ha spiegato Stefano Marcia, Direttore del Dipartimento dei Servizi –. Grazie alla velocità di esecuzione, permette di ottenere esami estremamente accurati e di qualità evitando il surriscaldamento. Inoltre, può essere utilizzata nello screening delle stenosi coronariche, un esame iper specialistico eseguito solo in pochi presidi ospedalieri”.

Il Commissario Straordinario della Asl di Cagliari, Aldo Atzori, ha annunciato anche nuove misure per il presidio: “Stiamo portando a contrattazione la proposta di inserire l’indennità per i presidi disagiati ai dipendenti di Isili e Muravera che operano nei reparti di Medicina, Pronto Soccorso e Chirurgia. Inoltre – ha aggiunto – è in corso un progetto, già convenzionato con l’Università di Cagliari, per l’apertura della Struttura Complessa di Geriatria a Isili”.

Atzori ha poi sottolineato l’impegno nel migliorare i servizi post-dimissione con l’unificazione di tutte le attività distrettuali e ospedaliere: “COT, PUA-UVT, PASS, ADI e protesica saranno messi in rete per garantire maggiore efficienza”.