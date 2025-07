Natura, sport, tradizione e divertimento: torna anche quest’anno la Festa della Montagna, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate del Goceano. L’evento è organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Bono, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Agenzia Forestas e con il coinvolgimento di numerose associazioni locali e non solo.

Il programma della giornata prenderà il via alle 8:30 del mattino, con una suggestiva escursione a cura del gruppo Amici della Montagna. Un’occasione speciale per scoprire le meraviglie naturalistiche del Goceano e, in particolare, per vivere da vicino l’incanto dell’area montana di Bono.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il Presidio Forestale di Monte Pisanu, da cui partiranno numerose attività pensate per tutte le età: Quad, tiro con l’arco, tiro a segno, Paintball, un mini torneo di calcio, ma anche una dimostrazione cinofila e un’esposizione di auto d’epoca che promette di incantare appassionati e curiosi.

Non mancherà lo spazio dedicato all’artigianato e ai sapori locali: per tutta la giornata sarà possibile visitare stand espositivi, informativi e promozionali, con prodotti agroalimentari, creazioni artigianali e articoli di hobbistica. Per i buongustai, un punto ristoro offrirà piatti tipici della tradizione locale, da gustare immersi nel verde della montagna.

A chiudere in bellezza la giornata, musica dal vivo e intrattenimento serale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 349 3112436 e 347 1841374.

Una giornata da vivere a contatto con la natura, tra attività all’aria aperta e bellezze paesaggistiche: la montagna di Bono vi aspetta.