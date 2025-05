Da più di un decennio, l'iniziativa "I Concerti della Via Lattea" (nata come primo esperimento del suo genere in Sardegna) mette insieme due mondi: musica ed eccellenze lattiero-casearie.

Un binomio sublime di arte e sapori: da un lato la tradizione artigianale dei più importanti stabilimenti caseari sardi (apprezzati a livello internazionale, come dimostrano le esportazioni); dall'altro, le eccellenze musicali di artisti regionali e nazionali (ospiti delle passate edizioni sono stati per esempio Mal, Iva Zanicchi, Maurizio Vandelli, Shel Shapiro, oltre a musicisti classici del calibro di Anton Serra). A curare tutta la macchina organizzativa, il Dottor Maurizio Porcelli ed il Maestro Luigi Puddu, chitarrista cagliaritano (uno dei pochissimi concertisti italiani ad essersi esibiti nella casa museo intitolata ad Andres Segovia a Linares, in Spagna, nell'ambito di uno dei più importanti festival chitarristici).

Sabato 17 maggio è stata la volta di Nurri, presso il caseificio OP Unione Pastori. Ad accogliere la comitiva il Presidente della struttura Salvatore Pala, il direttore di stabilimento Luciano Boi ed il responsabile qualità Roberto Cancedda.

Oltre ai turisti anche molti curiosi dei comuni vicini e tanti appassionati della musica del super ospite invitato per l’occasione, Edoardo Vianello, cantante con alle spalle quasi 70 anni di carriera e milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Dopo la visita del caseificio, accompagnati dai dirigenti della cooperativa, per conoscere la storia di una azienda che da decenni esporta i prodotti nella Penisola e all’estero, il pubblico ha potuto apprezzare il concerto emozionante di Edoardo Vianello in trio con Alessandro D’Orazi alla chitarra e Isabella Alfano alle voci, nel corso del quale ha proposto tutto il suo vastissimo repertorio di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Da “I Watussi” ad “Abbronzatissima”, fino a “Tremarella”, “Hully gully in dieci”, “Il peperone”, “Guarda come dondolo” e tantissimi altri tra cui “Il Cappello” da cui la rapper Miss Keta è partita per comporre un suo recente tormentone di grande successo “Finimondo” che nell’estate 2022 ha fatto ballare giovani e giovanissimi in tutte le discoteche d’Italia, approdando anche oltre i confini nazionali.

Una serata che ha regalato un tuffo nel passato, aperta dalla voce straordinaria della cagliaritana Eleonora Garau (laureata in architettura ma da sempre appassionata di canto) e dai saluti del Presidente della Cooperativa, Tore Pala, accolto da un fragoroso applauso della platea, felice di poter vivere un’esperienza unica che, prossimamente, tornerà nella provincia di Cagliari, in uno dei caseifici del Sud Sardegna.