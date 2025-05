Tragedia in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Una donna è stata travolta e uccisa in tarda mattinata da una ruspa, davanti agli occhi di altri bagnanti.

Secondo quanto finora emerso, la vittima stava facendo una passeggiata e si era fermata a guardare il mare quando è stata travolta dal mezzo pesante, forse in manovra di retromarcia, a pochi metri dall’acqua. Il guidatore del mezzo è sceso per capire la situazione e poi si è messo a urlare e a correre, probabilmente sotto choc.

Un bagnino è stato il primo a intervenire. Sul posto sono arrivati poi capitaneria di Porto, carabinieri e polizia locale oltre al personale del 118 ma per la donna non c'era ormai più nulla da fare. Il corpo era irriconoscibile e sono in corso accertamenti per l’identificazione.