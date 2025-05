Mondo musicale sardo in lutto per la scomparsa di Francesco Abis, violoncellista e colonna portante dell’orchestra “De Carolis” di Sassari. Avrebbe compiuto 40 anni tra pochi giorni ma ha perso la battaglia con un male incurabile col quale aveva combattuto per circa due anni.

È stato proprio l’Ente “De Carolis” a dare la notizia, stringendosi “in un fraterno abbraccio intorno alla famiglia”. In un post sui social viene sottolineato come Francesco fosse un “valente violoncellista” e “una colonna portante della nostra orchestra”.

“Lo salutiamo con un ultimo applauso che lo accompagni nel suo viaggio verso un mondo ricco di bellezza e di musica” si legge ancora nel post dell’Ente “De Carolis”, una delle diverse formazioni orchestrali con le quali Abis ha collaborato.

Quindi anche il saluto del Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, nel quale Francesco Abis ha studiato. “Eccellente studente, musicista appassionato, professionista serio e riservato, che lascia un vuoto profondo nella comunità musicale sassarese”, così viene descritto in un post pubblicato sulla pagina del conservatorio.

I funerali si sono tenuti oggi nella parrocchia di San Francesco d’Assini, in piazza Cappuccini, a Sassari.