Laura Ibba, studentessa della classe terza F del Liceo Artistico di via Bixio a Cagliari-Pirri, indirizzo arti figurative, ha conquistato la finale regionale dell’ottava edizione del premio nazionale dedicato a Giacomo Leopardi. Appassionata di letteratura italiana, la giovane rappresenterà ora la Sardegna nella finale nazionale, in programma il 1° giugno a Recanati.

Le prove regionali sono state valutate da una giuria composta dai docenti Gian Luigi Pittau (presidente della commissione e docente di lingua e letteratura italiana), Luciano Aru e Maria Luisa Brodu, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa.

"Siamo molto onorati e orgogliosi per la Sardegna che anche quest'anno partecipa al premio", spiegano i tre docenti. "Leggere Giacomo Leopardi oggi, oltreché per la sua cultura enciclopedica che già di per sé è motivo affascinante, è di estrema importanza perché questo letterato ha affrontato temi ancora oggi molto attuali e si è posto quesiti ancestrali che l’uomo da sempre si pone e sempre si porrà".

Un riconoscimento importante per la studentessa cagliaritana e per tutta la scuola, che porta il nome dell’isola nel cuore del concorso dedicato al grande poeta di Recanati.